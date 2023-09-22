В парке «Дендрарий» у павлинов вылупились шесть птенцов

Фото: пресс-служба «Сочинского национального парка»

В Сочи в парке «Дендрарий» семья павлинов стала еще больше. У трех пав вылупилось целых шесть птенцов.

«Это событие свидетельствует о благополучии и процветании птиц в парке «Дендрарий». Появление потомства говорит о том, что в парке для птиц созданы оптимальные условия», - рассказали в пресс-службе «Сочинского национального парка».

Все потомство чувствует себя отлично, пернатые бодры и здоровы. Малыши-павлины, как и положено птенцам, всюду следуют по пятам за своими мамами.

Сейчас на территории парка живет 25 взрослых павлинов, старшим из которых является самец по имени Пашка. Этому почетному павлину уже более 13 лет, но несмотря на свой возраст, Пашка принимает активное участвует в увеличении популяции.