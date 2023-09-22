«День здоровья» пройдет в Новопокровском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

«День здоровья» пройдет в Новопокровском районе Кубани. Профилактическую акцию организуют в станице Новопокровской 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«День здоровья», посвященный, профилактике болезни Альцгеймера пройдет в местной ЦРБ. Жители узнают индекс массы тела, сделают ЭКГ и флюорографию, проверят зрение и сердце, измерят артериальное и внутриглазное давление, сдадут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови.

Пациентов будут принимать с 08:00 до 15:30. Для участия в акции необходимо взять паспорт и полис ОМС.

«Главным инструментом противостояния болезни Альцгеймера, как это банально не прозвучит, является ведение активного и здорового образа жизни в любом возрасте», – отметила врач-методист Центра общественного здоровья и медпрофилактики Екатерина Стасюк.