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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:50

В Сочи туристический поток составил 6 миллионов человек

Количество туристов в Сочи выросло по сравнению с прошлым годом
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Туристический поток в Сочи вырос на три процента по сравнению с показателями прошлого года. С начала 2023 года в одном из главных курортов страны отдохнули шесть миллионов туристов, из них свыше 4,3 миллиона в летний период.

«Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80% коллективных средств размещения, а в целом на осень - более 70 процентов», - отметил мэр города Алексей Копайгородский.

Глава Сочи также сообщил, что до конца года планируется приумножить показатели 2022-го, которые были рекордными. Так, администрация города ожидает принять порядка 7,4 миллиона человек.

Сейчас в Сочи одновременно находятся около 190 тысяч туристов. В лидерах по популярности в бархатный сезон оздоровление в санаториях. Здравницы и пансионаты с лечением загружены в этот период на 93%.