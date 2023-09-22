В Краснодаре продлят выделенную полосу по улице Северной Фото: krd.ru

В Краснодаре продлят выделенную полосу по улице Северной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Полоса для общественного транспорта появится на участке от улицы Седина до улицы Леваневского.

Изменения введут с 1 октября. Отмечается, что новая полоса станет продолжением полосы от улицы Красной до улицы Седина. На новом участке установят дорожные знаки и сделают разметку.

«Работы проводят для улучшения качества транспортного обслуживания жителей и гостей города. По участку от улицы Седина до улицы Леваневского проходит 15 маршрутов, по которым перевозку пассажиров осуществляют 278 автобусов и троллейбусов», – отметили в мэрии Краснодара.

В настоящее время в краевом центре насчитывается 22,8 км выделенных полос.