Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе к концу года откроют парк Крещения Руси площадью 7,5 гектара. Вице-губернатор Андрей Прошунин проверил ход работ в парках и скверах курорта.

«В последние годы Анапа стремительно развивается. В городе должно быть комфортно как туристам, так и местным жителям. Здесь создают и благоустраивают зоны отдыха. Также идет масштабная реконструкция системы канализационных сетей», - сообщил Андрей Прошунин.

Уточняется, что на курорте приводят в порядок парк «Ореховая роща». Его ремонтируют за счет средств курортного сбора. Также реконструируют сквер Россия, в поселке Виноградном благоустраивают парк Виноделия. Кроме того, продолжается обновление Театральной площади и прилегающей к ней территории.