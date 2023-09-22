Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят двоих мужчин за нападение на полицейских. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло ночью 29 июля в районе временного поста полиции на улице Тургенева. Трое сотрудников ДПС заметили автомобиль ВАЗ-21074, который остановился на дороге и перекрыл путь другим машинам.

«На требование сотрудника полиции предоставить необходимые документы, подтверждающие право управления транспортным средством, водитель сообщил об их отсутствии. В связи с этим ему было предложено проследовать на пост полиции для дальнейших разбирательств», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

22-летний парень потребовал от полицейских прекратить проверку. А затем и вовсе напал на сотрудников ДПС. Молодого человека задержали.

«В это время 19-летний пассажир и его знакомый также применили насилие в отношении двух других полицейских, прибывших для оказания помощи старшему инспектору ДПС УМВД по Краснодару», – рассказали в ведомстве.

На нападавших завели уголовное дело и арестовали на время расследования. Они полностью признали вину. Третий обвиняемый объявлен в розыск.

В настоящее время уголовное дело передали в суд.