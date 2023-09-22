AVA Group в рамках урбан-тура «Гостеприимная Кубань» презентовал топовые объекты недвижимости

Фото: AVA Group

При содействии Ассоциации девелоперов Краснодарского края с 20 по 22 сентября для делегации из Республики Башкортостан состоялся урбан-тур в Краснодаре и Сочи. На нем были презентованы самые востребованные объекты региона от ведущих застройщиков Юга России.

Участники тура – представители девелоперских компаний из Республики Башкортостан, Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан в лице исполнительного директора Адели Сайфуллиной, – посетили объекты холдинга и подробнее узнали о концепции проектов, посмотрели сданные литеры, оценили благоустройство придомовой территории. Холдинг AVA Group провел экскурсию по своим топовым объектам – ЖК «Кислород» в Сочи, ЖК бизнес-класса Role Clef и AVrorA в Краснодаре.

Девелоперы Башкортостана смогли задать представителям AVA Group интересующие вопросы – от разработки концепции до ее реализации, а также выразить свое мнение о том, какие строительные решения они смогут взять в работу.

Фото: AVA Group

Так, генеральный директор ИСК «АгидельИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов подчеркнул, что дифференциация планировочных решений позволяет расширять базу клиентов, увеличивая емкость рынка. В Сочи и Краснодаре большинство планировочных решений представлены студиями. Это говорит о том, что в регионе очень развит фактор сдачи жилья в аренду, в то время как в Башкирии большинство квартир рассчитаны на семейные пары. Однако студии позволяют закрыть потребности аудитории до 25 лет, этот фактор башкирские застройщики будут учитывать в дальнейшем.

После осмотра строительных объектов гости посетили деловое мероприятие с интересными спикерами. Заместитель вице-президента по цифровизации AVA Group Алексей Володеев выступил с презентацией «Цифровизация в строительной отрасли на примере собственных разработок». Он рассказал об уникальных продуктах AVA Group – платформе ITRIELT и интерактивной панели AVALINE. Программные продукты для девелопмента в холдинге внедрены в 2022 году и уже сегодня показывают положительные результаты, способствуя увеличению уровня продаж, возможности удаленной презентации объекта.

Застройщик ЖК Кислород - ООО "СЗ "Кислород", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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