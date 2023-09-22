Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Темрюкском районе Кубани достроили спортивный зал. Объект появился на территории школы № 8 в поселке Сенном. Он уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Мы строим социальные объекты там, где они особенно необходимы. Сейчас в городах и районах края продолжают возводить 36 спортивных объектов», - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Уточняется, что площадь спортивного корпуса составляет 813 квадратных метров. В нем располагаются раздевалки для детей, медицинский кабинет. Также там находится зал для занятий физкультурой для учеников 4 -11 классов.