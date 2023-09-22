В Адыгее запретили фото- и видеосъемку вблизи аэродрома «Ханская» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Адыгее запретили фото- и видеосъемку вблизи аэродрома «Ханская». Ограничения в радиусе пяти километров для обеспечения безопасности ввели с 20 сентября.

«Принято решение ограничить несанкционированное пребывание граждан вне населенных пунктов в целях осуществления рыбалки, охоты, отдыха, купания, осуществление фото- и видеосъемки, движение транспорта на автомобильных дорогах, расположенных по периметру объекта», – сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Под исключение попадают граждане, которые проживают на территории в зоне ограничительных мер.

«Ограничения не распространяются в целях проезда к месту проживания, а также ведения хозяйственной деятельности», – уточнили в администрации.

В связи с ограничениями планируют изменить движение по автодороге «подъезд к поселку Родниковому», уточнить работу общественного транспорта и установить информационные стенды по периметру охранной зоны.