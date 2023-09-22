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НовостиОбщество22 сентября 2023 13:36

В Сочи застройщик потратил 23 млн рублей на защиту водоводов

Многомиллионные работы по защите от оползня его обязал провести суд
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: mup-vodokanal-sochi

Фото: mup-vodokanal-sochi

В Сочи суд обязал застройщика выполнить многомиллионные работы для защиты объектов водоснабжения от оползня. Ранее он вел стройку, которая способствовала сильному движению грунта.

«В момент выявления незаконных работ подъездная дорога к объектам была разрушена, трубопроводы фактически зависали в воздухе над вырытым котлованом, не имея опорных точек, одно из подсобных помещений подверглось обрушению», прокомментировали в пресс-службе МУП «Водоканал».

В зоне обрушения грунта оказались резервуар чистой воды и два магистральных водовода. Эти объекты обеспечивают водоснабжение жителей горного села Верхнее-Веселое в Сочи. По словам сотрудников водоканала, в случае нештатной ситуации без воды могли оказаться около пяти тысяч местных жителей, а предприятие понесло бы крупные финансовые потери.

Застройщик предстал перед судом, где его действия признали незаконными и обязали провести противооползневые работы. Комплекс защитных мероприятий выполнен, его стоимость составила свыше 23 млн рублей.