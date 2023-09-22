Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ленинградском районе Кубани Фото из архива КП

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ленинградском районе Кубани. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Вирус зафиксировали на свинотоварной ферме «Ленинградское». Отмечается, что поголовье изымут и уничтожат.

«Угрожаемой зоной определили 10 км, зоной наблюдения - 50 км. Установлен карантин. Выставлены шесть контрольно-пропускных постов. Очаг локализован», – уточнили в краевом оперштабе.

В настоящее время специалисты госветслужбы обходят жителей и проверяют наличие свиней.

Тем временем карантин отменили в четырех муниципалитетах. Вспышки АЧС ранее локализовали в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах. Ограничительные меры здесь отменили.

Зараженных животных также нашли на фермах «Импульс» в хуторе Большая Лопатина Кущевского района, СТФ бригады 5 фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района, на ферме «Степь» в Крыловском районе и в комплексе «Делимит» в Калининском районе.