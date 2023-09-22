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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:21

В Сочи обнаружили более 200 нелегальных мигрантов

Полицейские провели проверку строительных объектов и хостелов на курорте
Наталия КОЖЕВНИКОВА
В ходе рейда было проверено 7 строительных объектов.

В ходе рейда было проверено 7 строительных объектов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции совместно со спецподразделением Росгвардии провели рейд по выявлению мигрантов-нелегалов. За один день полицейские проверили 7 строительных объектов и 3 хостела.

«В результате было доставлено в отдел полиции Центрального района Сочи более 200 иностранных граждан, составлено 15 административных протоколов за нарушения режима пребывания на территории России и выявлено 2 факта фиктивной постановки на миграционный учет», - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Профилактические проверки проводятся правоохранителями на регулярной основе.