Кубанские аграрии повышают эффективность севооборота

На Кубани сельхозпредприятия подводят итоги уборочной кампании. Озимыми зерновыми колосовыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяли почти два млн га. Всего аграрии собрали 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, более 9,6 млн тонн пшеницы, свыше 1,1 млн тонн ячменя и 427,7 тысячи тонн гороха на зерно.

Отмечается, что средняя урожайность пшеницы по краю достигала 58,3 центнера с га.

Большинство кубанских предприятий добиваются показателей, которые значительно превышают региональные. Так, на племзаводе «Бейсуг» Приморско-Ахтарского района аграрии в среднем получили 70 центнеров озимой пшеницы с га, на племзаводе «Воля» в станице Челбасской - 67 ц/га, на племзаводе «Победа» в станице Каневской – 62,5 ц/га. Хозяйства входят в группу компаний «Концерн «Покровский».

Предприятия применяют севооборот, который основан на чередовании культур и особенностях агроландшафта. Земли концерна локализованы в 17 районах Кубани.

Как отмечают аграрии, за счет такого подхода, несмотря на плохую погоду, хозяйства концерна добились весомых результатов. Средняя урожайность озимого ячменя достигла 72,5 ц/га (в среднем по краю 60,4 ц/га), пшеницы – 65 ц/га (по региону - 58,3 ц/га).

«Мы уверены в своем подходе к земле, поэтому качественно и в срок выполняем все запланированные агроприемы. Мы разработали уникальную технологию обработки почвы, определили необходимые ресурсы и планомерно идем к результату, ежегодно получая стабильно высокие показатели в растениеводстве», – отметила главный агроном концерна «Покровский» Лидия Кухаренко.