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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:53

Кубанские аграрии повышают эффективность севооборота

Сельхозпредприятия Кубани подводят итоги уборочной кампании
ПАВЛОВА Валерия
Кубанские аграрии повышают эффективность севооборота

Кубанские аграрии повышают эффективность севооборота

На Кубани сельхозпредприятия подводят итоги уборочной кампании. Озимыми зерновыми колосовыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяли почти два млн га. Всего аграрии собрали 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, более 9,6 млн тонн пшеницы, свыше 1,1 млн тонн ячменя и 427,7 тысячи тонн гороха на зерно.

Отмечается, что средняя урожайность пшеницы по краю достигала 58,3 центнера с га.

Большинство кубанских предприятий добиваются показателей, которые значительно превышают региональные. Так, на племзаводе «Бейсуг» Приморско-Ахтарского района аграрии в среднем получили 70 центнеров озимой пшеницы с га, на племзаводе «Воля» в станице Челбасской - 67 ц/га, на племзаводе «Победа» в станице Каневской – 62,5 ц/га. Хозяйства входят в группу компаний «Концерн «Покровский».

Предприятия применяют севооборот, который основан на чередовании культур и особенностях агроландшафта. Земли концерна локализованы в 17 районах Кубани.

Как отмечают аграрии, за счет такого подхода, несмотря на плохую погоду, хозяйства концерна добились весомых результатов. Средняя урожайность озимого ячменя достигла 72,5 ц/га (в среднем по краю 60,4 ц/га), пшеницы – 65 ц/га (по региону - 58,3 ц/га).

«Мы уверены в своем подходе к земле, поэтому качественно и в срок выполняем все запланированные агроприемы. Мы разработали уникальную технологию обработки почвы, определили необходимые ресурсы и планомерно идем к результату, ежегодно получая стабильно высокие показатели в растениеводстве», – отметила главный агроном концерна «Покровский» Лидия Кухаренко.