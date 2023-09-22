Граффити появилось на фасаде жилого дома. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре ко Дню города открыли новый мурал. Граффити появилось на фасаде жилой пятиэтажке по улице Ставропольская, 129. По задумке художника Романа Филиппова изображение на иллюстрирует развитие облика краевого центра на последние десятилетия.

«Именно такие граффити делают Краснодар краше. Радует, что необычная открытка не только красиво исполнена, но и несет в себе историю кубанской столицы», — отметил глава управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

В ходе торжественного мероприятия викторина на знание 230-летней истории города. Победители и участники получили сувениры и подарки от организаторов.