Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 15:50

В Сочи госпитализировали водителя мопеда после столкновения с автомобилем

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Адлерском районе Сочи
Евгения ХАЛИКОВА
Автоинспекторы восстанавливают обстоятельства ДТП.

Автоинспекторы восстанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе госпитализацией завершилось столкновение легкового автомобиля и мопеда. В больницу с травмами на скорой помощи увезли мопедиста.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» допустил столкновение с мопедом, двигавшимся в попутном направлении по правой стороне дороги», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. После будет принято процессуальное решение.