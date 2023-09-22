В Сочи госпитализировали водителя мопеда после столкновения с автомобилем

Автоинспекторы восстанавливают обстоятельства ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе госпитализацией завершилось столкновение легкового автомобиля и мопеда. В больницу с травмами на скорой помощи увезли мопедиста.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» допустил столкновение с мопедом, двигавшимся в попутном направлении по правой стороне дороги», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. После будет принято процессуальное решение.