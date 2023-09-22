В Краснодаре дети с речевыми проблемами проходят лечение на новом оборудовании

В Краевом детском центре медицинской реабилитации проводят лечение с помощью нового оборудования. Здесь помогают детям с психоневрологическими диагнозами. Врачи составляют программы реабилитации на тренажерных комплексах с биологической обратной связью и тренажерах зрительной координации.

«В центре провели реабилитационное лечение уже порядка 1 тысячи маленьких пациентов, страдающих психоневрологическими заболеваниями. Среди распространенных заболеваний: детский церебральный паралич, хромосомные заболевания, врождённое незаращение верхней губы, твердого и мягкого неба, а также перенесение операции кохлеарной имплантации и другие заболевания, сопровождающиеся двигательными и когнитивными расстройствами», - рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Благодаря регулярным занятиям дети учатся говорить и эффективного воспринимать информацию. Все занятия проходят индивидуально.