Опыт Кубани внедрят на территории других регионов ЮФО

В стажировке принимают участие свыше 400 руководителей региональных органов исполнительной власти. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе прошла выездная стажировке Минпромторга России. «Дорожные карты» по развитию промышленного потенциала представили регионы Южного федерального округа.

«В «дорожные карты» включили мероприятия по поддержке отраслевых предприятий, развития инвестиционного потенциала, продвижению промышленной продукции собственного производства. Регионы ЮФО представили свои разработки и успешно прошли защиту предлагаемых практик», – отметил глава Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов.

На Кубани «дорожные карты» по развитию перспективных для промышленного роста территорий ведут с 2017 года. Самые успешные практики будут внедрять у себя соседние регионы.