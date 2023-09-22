В трех муниципалитетах Кубани капитально отремонтированы поликлиники

Открытая после ремонта поликлиника. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В Абинском, Динском и Брюховецком районах завершился капитальный ремонт трех поликлиник. Всего же в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут обновлены шесть медицинских учреждений.

«Ахтырская поликлиника в Абинском районе рассчитана на 330 посещений в смену, а поликлиники в Динском и Брюховецком районах принимают в смену более 500 пациентов. В медучреждениях заменены все коммуникации и изменено расположение кабинетов. Теперь здесь созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и работы медперсонала», - уточнил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В 2022 году в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» капремонт прошел в шести объектах здравоохранения.