Достопримечательности Геленджика продолжили цикл #МаршрутыКубани

Виды Геленджика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Краснодарского края продолжил рассказ о туристических достопримечательностях региона. Цикл #МаршрутыКубани продолжил популярный курорт региона – Геленджик.

«За последние годы Геленджик из небольшого курортного городка превратился в настоящую жемчужину нашего Черноморского побережья. Этому способствовала масштабная реконструкция подъездных путей и инженерных сооружений. Но меняется и само содержание отдыха: оборудованы пешие маршруты, развивается событийный туризм, появляются новые точки притяжения для гостей курорта», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Высокий сезон в Геленджикедлится с мая по конец октября. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и бюджет. Любители природы могут выбрать тур к водопадам, забраться в ущелье или же прогулять по развалинам крепости. В городе расположен первый в регионе реабилитационный центр для диких животных. В Сафари-парк выхаживают от черепах до львов и тигров. В Архипо-Осиповке располагается музей космонавтики. В селе ежегодно проходят послеполетную реабилитацию российские космонавты.