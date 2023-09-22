В Адыгее к штрафу приговорен руководитель природного парка «Большой Тхач»

Большой Тхач. Фото: ГКУ РА Природный парк "Большой Тхач".

В Майкопе огласили приговор по делу руководителя «Природного парка «Большой Тхач». Бывший главы заповедной зоны признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что пять лет назад руководитель ведомства допустил нарушения, которые привели к серьезному ущербу.

«В суде установлено, что в конце 2018 года руководитель учреждения с целью извлечения для себя нематериальных преимуществ принял не соответствующий актуальным материалам лесоустройства проект освоения лесов, выполненный по результатам исполнения государственного контракта, заключенного в рамках государственной программы Республики Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

В итоге участок природного парка ушел в бессрочное пользование третьим лицах. Ущерб от действий руководителя составил около 800 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинения о виновности подсудимого суд приговорил его к штрафу в размере 30 тыс рублей.