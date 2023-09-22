Жительница Ставрополья попала под электричку в Краснодаре

Машинист не смог избежать столкновения с девушкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре на жд-станции «Пашковская» попала под электропоезд 21-летняя приезжая из Ставропольского края. Девушка переходила железнодорожные пути и не отреагировала сигналы машиниста.

«Машинистом электропоезда было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом травмирована 21 -летняя жительница. Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако девушка не отреагировала», - рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Девушка получила тяжелые травмы головы и грудной клетки. Также врачи диагностировали у нее переломом левой лопатки. Сейчас она находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Затем будет принято процессуальное решение.