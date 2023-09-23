Что произошло в ночь на 23 сентября в Краснодарском крае

Что произошло в ночь на 23 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ленинградском районе Кубани. В Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах отменили карантин, введенный из-за АЧС.

В Краснодаре осудят двоих мужчин за нападение на полицейских. На нападавших завели уголовное дело и арестовали на время расследования. Третий обвиняемый в розыске.

Отчима, избившего палкой четырехлетнего пасынка в Адыгее, задержали. Он скрывался в Краснодаре. Ему уже предъявили обвинение по статье об истязании ребенка.

Житель Анапы стал жертвой разбойного нападения двух приезжих мужчин из Дагестана. Молодые люди избили анапчанина и силой отобрали его автомобиль.