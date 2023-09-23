Фото: Телеграм-канал Евгения Наумова

Евгений Наумов поздравил краснодарцев с Днем города. Глава регионального центра отметил, что у Краснодара богатая история и рассказал о том, как менялся город на протяжении двух веков.

«Сегодня особенный день, когда мы можем остановиться и посмотреть на город с особым восхищением. Ведь он так прекрасен и уникален! Позади более двух веков жизни кубанской столицы — и мы снова шагаем вперед по дороге истории», - сообщил Наумов.

В поздравлении руководитель отметил, что у Краснодара были и черные, и белые полосы. Сейчас город с высоким потенциалом развивается.

«Были у Краснодара и черные полосы, и белые. Но сегодня — мы большой столичный город с туристическим потенциалом и прекрасным бизнес-климатом. И с каждым годом —становимся все лучше и лучше!», - написал Евгений Наумов в своем Телеграм-канале.