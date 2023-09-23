Под Краснодаром загорелись склады на площади 1000 кв.м.

Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели два часа борются с пожаром в Динском районе. Сообщение о возгорании в складских помещениях в станице Новотитаровская поступило в 7.30 утра. На место выехали подразделения пожарного гарнизона.

Сначала площадь огня была 400 кв.м., но через 40 минут она разрослась до 1000.

«К ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 56 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 31 человек личного состава, 12 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В 08.06 пожар был локализован, в 9.19 открытое горение ликвидировано. О пострадавших не сообщается.