В Краснодаре по двум маршрутам курсирует праздничный вагон с артистами

Вагон выедет на улицы Краснодара два раза.

На улицы праздничного Краснодара выехал спецвагон с артистами. Он проследовал от Восточного депо до Юбилейного микрорайона. По дороге актеры поднимали настроение жителям города, а на конечке у Рождественского храма показали мини-представление.

В 16 часов праздничный РТ-3 можно увидеть в районе Восточного депо. Он проследует до конечной «ул. П. Метальникова» через Кооперативный рынок по улицам: Коммунаров, Колхозной, Московской. Там сделает остановку на 15 минут и отправляется тем же маршрутом обратно в депо.

«Мероприятие проходит в рамках проекта МБУ «Дом молодежи» ко дню города Краснодара. Приглашаем всех посетить представление», - рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ».