Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2023 11:03

Вениамин Кондаратьев поздравил Краснодар с Днем города

Глава Кубани поздравил Краснодар с 230-летием
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил Краснодар с 230-летием со дня основания города. Глава Кубани отметил, что столица Кубани начала свою историю как форпост казаков на границе России, а сейчас стал административным и культурным центром региона.

«Краснодарцы любят свой город и по праву гордятся своим домом, сохраняют и приумножают богатое культурное наследие и память о героическом прошлом. Со времен первых казаков жители города сохранили традиции хлебосольного гостеприимства, взаимовыручки и крепкой кубанской дружбы. И важно, что они развивают город вместе!», - отметил в своем поздравлении Кондратьев.

Руководитель региона пожелал жителям Краснодара мира, добра, благополучия каждой семье.