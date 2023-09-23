Вениамин Кондаратьев поздравил Краснодар с Днем города

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил Краснодар с 230-летием со дня основания города. Глава Кубани отметил, что столица Кубани начала свою историю как форпост казаков на границе России, а сейчас стал административным и культурным центром региона.

«Краснодарцы любят свой город и по праву гордятся своим домом, сохраняют и приумножают богатое культурное наследие и память о героическом прошлом. Со времен первых казаков жители города сохранили традиции хлебосольного гостеприимства, взаимовыручки и крепкой кубанской дружбы. И важно, что они развивают город вместе!», - отметил в своем поздравлении Кондратьев.

Руководитель региона пожелал жителям Краснодара мира, добра, благополучия каждой семье.