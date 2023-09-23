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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 13:57

На Кубани бесследно исчез 17-летний подросток

В Гулькевичском районе пропал 17-летний Даниил Иванов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры начали поиск бесследно пропавшего Даниила Иванова. Он ушел из дома в поселке Комсомольском Гулькевичского района 22 сентября и до сих пор о нем ничего неизвестно.

- Его приметы - рост 178 см, плотного телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза, - рассказали в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".

Даниил был одет в синюю майку с белым рисунком, серые шорты и синие кроссовки с белыми полосками.

Всем, кто знает о местонахождении парня, просьба сообщать по телефонам: 89898121116, 89282056438, 89034528779 или на горячую линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).