В Сочи задержали мужчину за оскорбление полицейских

Дебошира доставили в отделение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи задержан 35-летний местный житель, который обругал полицейских нецензурной бранью. Все началось с того, что правоохранители приехали к кафе в поселке Сергей Поле, чтобы разнять драку. Приехавшие на место сотрудники увидели компанию молодых людей, но общественный порядок уже никто не нарушал.

«Когда наряд уже отъезжал, неизвестный мужчина стал выкрикивать в адрес сотрудников нецензурную брань. На неоднократные требования полицейских прекратить хулиганство, дебошир не отреагировал и продолжил оскорблять», - рассказали в пресс-службе полиции Сочи.

Правоохранители задержали 35-летнего сочинца и доставили в отдел. На буяна составили протокол за мелкое хулиганство. Также ему грозит статья за оскорбление представителя власти.