Что произошло за ночь 24 сентября в Краснодарском крае

35-летнего хулигана задержали в Сочи Фото из архива КП

В Сочи задержали мужчину за оскорбление полицейских. Все началось с того, что правоохранители приехали к кафе в поселке Сергей Поле, чтобы разнять драку. Но 35-летний хулиган обругал полицейских нецензурной бранью.

На Кубани бесследно исчез 17-летний подросток. Он ушел из дома в поселке Комсомольском Гулькевичского района 22 сентября. К счастью, подростка уже нашли.

Приемная семья Дани Милохина может лишиться домов в Анапе из-за его побега из России. После того, как сын стал скрываться от военкомата за границей, в их дом пришла полиция. Приемный отец Дани Милохина записал видеообращение, в котором просит юридической помощи.

21-летняя девушка, облитая кислотой бывшим поклонником, находится в искусственной коме в больнице Краснодара. Врачам удалось спасти зрение пострадавшей. Впереди у девушки долгое лечение.