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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:39

Завершены поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка на Кубани

Парень ушел из дома и не вернулся 22 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Подростка нашли Фото из архива КП

Подростка нашли Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, все произошло в поселке Комсомольском Гулькевичского района. Подросток ушел из дома 22 сентября, но так и не вернулся. Семья забила тревогу и обратилась за помощью к волонтерам.

Спустя двое суток подростка удалось найти.

«Найден, жив», – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» региона.

Где в это время находился парень, волонтеры не уточняют.