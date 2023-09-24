Завершены поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка на Кубани

Подростка нашли Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, все произошло в поселке Комсомольском Гулькевичского района. Подросток ушел из дома 22 сентября, но так и не вернулся. Семья забила тревогу и обратилась за помощью к волонтерам.

Спустя двое суток подростка удалось найти.

«Найден, жив», – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» региона.

Где в это время находился парень, волонтеры не уточняют.