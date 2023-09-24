19-летняя Ева Возжикова и годовалая Милена пропали 21 сентября Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани ищут пропавших 19-летнюю девушку и годовалого ребенка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Ева Возжикова вместе с маленькой Миленой исчезла 21 сентября в Лабинске. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в поисках к волонтерам. О том, где находятся пропавшие, до сих пор ничего неизвестно.

«Приметы Евы – рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зелено-голубые», – сообщили в поисковом отряде.

Известно, что в день исчезновения девушка была одета в белое длинное платье с рисунком из черных лепестков, черные шлепанцы и, возможно, платок на голове.

Всех, кто видел Еву и Милену или знает, где они могут находиться, просят сообщить по номеру 8 (918) 244 5860 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.