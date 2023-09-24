В Кущевском районе Кубани по нацпроекту благоустраивают зеленую зону Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кущевском районе Кубани благоустраивают зеленую зону. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Общественную территорию приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы проводят в хуторе Полтавском в границах улиц Трудовой и Советской. Специалисты выполнили подготовительные, демонтажные работы и уложили тротуарную плитку.

«Идет подготовка детских площадок под бетонирование, для дальнейшего озеленения завозят плодородный грунт», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

До конца сентября здесь установят оборудование спортивной и детской площадок, новые скамейки и урны.

Напомним, на Кубани в 2023 году обновят 142 общественные территории. В регионе по нацпроекту приведут в порядок парки, скверы и набережные.