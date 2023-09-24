Площадку для отдыха благоустроили на улице Калараша в Сочи Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Площадку для отдыха благоустроили на улице Калараша в Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Общественную территорию привели в порядок в районе дома №145. Специалисты подготовили игровой комплекс для детей, обустроили тротуары, установили парковую мебель, смонтировали декоративную подсветку.

Кроме того, площадку озеленили. Здесь высадили свыше 350 деревьев и кустарников.

«По просьбам местных жителей площадку для отдыха будем дальше развивать. Также подберем для такого формата «карманных парков» еще места в районе, семьям удобно — все в шаговой доступности прямо у дома», – отметил Алексей Копайгородский.

В настоящее время в Сочи продолжают проводить и крупные проекты. Так, на курорте привели в порядок парк им. 30-летия Победы

«Сейчас, к примеру, в работе набережная реки Псезуапсе. Так по всему городу объект за объектом преображаем для сочинцев и гостей общественные пространства», – добавил мэр города-курорта.