Площадку для отдыха благоустроили на улице Калараша в Сочи Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Площадку для отдыха благоустроили на улице Калараша в Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.
Общественную территорию привели в порядок в районе дома №145. Специалисты подготовили игровой комплекс для детей, обустроили тротуары, установили парковую мебель, смонтировали декоративную подсветку.
Кроме того, площадку озеленили. Здесь высадили свыше 350 деревьев и кустарников.
«По просьбам местных жителей площадку для отдыха будем дальше развивать. Также подберем для такого формата «карманных парков» еще места в районе, семьям удобно — все в шаговой доступности прямо у дома», – отметил Алексей Копайгородский.
В настоящее время в Сочи продолжают проводить и крупные проекты. Так, на курорте привели в порядок парк им. 30-летия Победы
«Сейчас, к примеру, в работе набережная реки Псезуапсе. Так по всему городу объект за объектом преображаем для сочинцев и гостей общественные пространства», – добавил мэр города-курорта.