Сергей Чернов Фото: t.me/minsportkuban

Бывший замначальника отдела минспорта Кубани Сергей Чернов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сергей Чернов долгие годы был связан со спортом. Работал в краевом профильном ведомстве. Развивал массовый спорт в регионе.

После начала спецоперации он ушел в зону боевых действий добровольцем.

«В памяти друзей и коллег он останется открытым и отзывчивым человеком, готовым помочь, даже если сам испытывал трудности», – отметили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

У Сергея Чернова остались дочь и сын.