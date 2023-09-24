Сергей Чернов Фото: t.me/minsportkuban
Бывший замначальника отдела минспорта Кубани Сергей Чернов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Сергей Чернов долгие годы был связан со спортом. Работал в краевом профильном ведомстве. Развивал массовый спорт в регионе.
После начала спецоперации он ушел в зону боевых действий добровольцем.
«В памяти друзей и коллег он останется открытым и отзывчивым человеком, готовым помочь, даже если сам испытывал трудности», – отметили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.
У Сергея Чернова остались дочь и сын.