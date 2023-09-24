Подростков доставили в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Кореновске водитель Hyundai сбил двух 14-летних подростков на электросамокате. Авария произошла днем 23 сентября на улице Коммунаров, 72.

Предварительно, двое школьников катались на электросамокате. В этот момент водитель иномарки не успел притормозить и сбил подростков, пересекавших проезжую часть.

«В результате наезда двое подростков доставлены с травмами в больницу» – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.