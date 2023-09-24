Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

В Краснодаре четыре улицы остались без воды из-за аварии. Поломка произошла в Центральном округе

«В результате скрытой утечки холодной воды по улице Стасова, 147 остановлена подача воды в жилые дома», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, без воды временно остались жители улиц Стасова, Старокубанской. Водоснабжение приостановлено в домах по улицам Ставропольской и Бургасской.

«Подвоз технической воды обеспечен „Краснодар Водоканал”», – уточнили в ЕДДС Краснодара.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи воды уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре пять улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в центре города.