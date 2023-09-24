Водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 22-летний пассажир легковушки погиб в ДТП с поездом. Авария произошла утром 24 сентября на ж/д переезде на автодороге «пгт. Мостовской-а. Ходзь».

Предварительно, автомобиль Chevrolet Niva подъехал к нерегулируемому переезду. 28-летний водитель не заметил приближающийся поезд и не остановился.

«В результате произошло столкновение с локомотивом», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ДТП погиб пассажир легковушки. Водителя с травмами доставили в ЦРБ Лабинска.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.