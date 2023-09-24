Фельдшер краевой БСМП получила травму головы и рассечение верхней губы Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы СМП

Подозреваемый в избиении фельдшера в Краснодаре признал свою вину. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Напомним, что мужчина избил медика во время оказания ему медицинской помощи. Врачи приехал по вызову горожан. Они рассказали о местном жителе, который лежал без сознания на дороге на улице Индустриальной. Из ушей у него хлестала кровь.

Во время оказания помощи мужчина очнулся и ударил 39-летнего фельдшера. Он разбил женщине губу.

«Подозреваемый был доставлен к следователю и в ходе допроса полностью признал свою вину», – добавили в ведомстве.

Расследование дело продолжается. Оперативниками назначена судебная медицинская экспертиза. От нее зависит обвинение, которое будет предъявлено мужчине. Дело находится на контроле в следственном управлении СКР по краю.