Неделя ответственного отношения к сердцу стартует на Кубани 25 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя ответственного отношения к сердцу стартует на Кубани 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Неделя ответственного отношения к сердцу стартует на Кубани. Профилактические акции проведут в регионе с 25 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для жителей региона организуют мероприятия, направленные на повышение информированности о профилактике, диагностике и лечении заболеваний сердца. Так, в Тихорецком районе 25 сентября состоится акция «Кубань против рака». В Геленджик и Архипо-Осиповку 26 – 28 сентября прибудет мобильный комплекс «Диспансеризация».

26 сентября состоится выезд краевой Станции переливания крови в Северский район, 28 сентября – в Павловский, а 30 сентября – в Динской.

В краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики 27 сентября пройдет Школа здоровья проведут. В Краснодаре 28 сентября организуют акцию «Бодрое утро».

В Новокубанском районе 28 сентября состоится акция «Кубань - край-долгожителей».