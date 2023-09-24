«Газель» отбросило на тротуар, где находились люди Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре 29-летний пешеход погиб в массовом ДТП. Смертельная авария произошла днем 24 сентября на пересечении улиц Российской и Солнечной.

Предварительно, водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора. В этот момент грузовик столкнулся с автомобилями Skoda и Renault.

От удара «Газель» отбросило на тротуар, где находились люди.

«Молодой человек 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани 22-летний пассажир легковушки погиб в ДТП с поездом. Водитель авто не заметил движущийся локомотив и выехал на ж/д пути.