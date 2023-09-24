Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водителя «Газели», устроившего ДТП в Краснодаре, доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. В полиции опровергли информацию о том, что мужчина скрылся с места аварии.

Напомним, ДТП случилось днем 24 сентября на пересечении улиц Российской и Солнечной. Предварительно, водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора. В этот момент грузовик столкнулся с автомобилями Skoda и Renault.

От удара «Газель» отбросило на тротуар, где находились люди. С места происшествия в больницу доставили 29-летнего пешехода. Позже он скончался в медучреждении.

«Информация о том, что водитель «Газели» скрылся с места ДТП, не соответствует действительности. После произошедшего 27-летний мужчина был доставлен в отдел полиции», – сообщили в управлении МВД по краю.

В настоящее время с мужчиной работает следователь. Обстоятельства аварии устанавливаются.