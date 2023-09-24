Фото: Комитет семей воинов Отечества

На Кубани комитет воинов Отечества обработал свыше 300 обращений. Об этом сообщили в ведомстве. Комитет занимается поддержкой военнослужащих СВО, их семей и близких родственников и сотрудничает со всеми 44 муниципалитетами Краснодарского края.

- Для членов семей военнослужащих организована психологическая помощь, проводятся занятия по арт-терапии для жен и матерей, мастер-классы и игровые мероприятия по различным направлениям для детей. Важными направлениями являются сбор гуманитарной помощи для бойцов, а также для нуждающегося населения новых регионов, а также беженцев, проживающих в Краснодарском крае, - сообщили в комитете.

Члены штаба также плетут маскировочные сети, готовят сухие души и заливки блиндажных свечей.

- Также ведется урегулирование юридического вопроса по земле для мемориала памяти воинов специальной военной операции в поселке Знаменский, - сообщили в комитете. - С 20 января - даты, когда был организован комитет, проведена серия мероприятий по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей, обработано свыше 300 обращений.