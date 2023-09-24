ФК «Краснодар» переиграл «Урал» в матче чемпионата России

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» переиграли «Урал» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на домашней арене «быков», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кади Боржес и Кевин Пина. Они отличились на 54 и 73 минуте, соответственно.

Этот успех оставил «Краснодар» на первой строчек в таблице российской премьер-лиги. А беспроигрышная серия «быков» достигла 15 матчей. Она стала рекордной в истории клуба Сергея Галицкого.