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НовостиСпорт24 сентября 2023 20:07

ФК «Краснодар» переиграл «Урал» в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков»
Алексей ГУК
Фото пресс-службы ФК Краснодар

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» переиграли «Урал» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на домашней арене «быков», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кади Боржес и Кевин Пина. Они отличились на 54 и 73 минуте, соответственно.

Этот успех оставил «Краснодар» на первой строчек в таблице российской премьер-лиги. А беспроигрышная серия «быков» достигла 15 матчей. Она стала рекордной в истории клуба Сергея Галицкого.