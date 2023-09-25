Что произошло в ночь на 25 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 25 сентября

Глава министерства спорта Кубани Серафим Тимченко 23 сентября сообщил о гибели сотрудника ведомства Сергея Чернова. Бывший замначальника отдела погиб в зоне СВО.

Чернов ушел на фронт добровольцем до объявления частичной мобилизации. В ведомстве он занимался развитием массового спорта в регионе. У Сергея остались сын и дочь.

К другим новостям.

ФК «Краснодар» переиграл «Урал» в матче чемпионата России. Встреча, которая прошла на домашней арене «быков», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Приемный отец Дани Милохина рассказал о травле и скандале с землей.

Завершены поиски пропавшей 19-летней девушки с годовалой дочкой на Кубани.