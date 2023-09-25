Что произошло в ночь на 25 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 25 сентября
Глава министерства спорта Кубани Серафим Тимченко 23 сентября сообщил о гибели сотрудника ведомства Сергея Чернова. Бывший замначальника отдела погиб в зоне СВО.
Чернов ушел на фронт добровольцем до объявления частичной мобилизации. В ведомстве он занимался развитием массового спорта в регионе. У Сергея остались сын и дочь.
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ФК «Краснодар» переиграл «Урал» в матче чемпионата России. Встреча, которая прошла на домашней арене «быков», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Приемный отец Дани Милохина рассказал о травле и скандале с землей.
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