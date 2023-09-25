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НовостиЧто происходит25 сентября 2023 5:24

Огненное ДТП с летальным исходом. Байкер с пассажиром погибли, влетев в трактор в Новороссийске

В Новороссийске в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла ВМW
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: gibdd_nvrsk

Фото: gibdd_nvrsk

Смертельная авария произошло ночью 25 сентября. Предварительно, водитель ВМW на скорости влетел в трактор, который выполнял дорожные работы. Байкер и его пассажир погибли на месте.

«Авария случилась около 2:40 на улице Анапское шоссе. В результате полученных механических повреждений двухколесный транспорт загорелся. Водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте. Личности погибших устанавливаются, - сообщили в ГИБДД по Новороссийску.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.