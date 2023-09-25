Сочинские отели этой осенью стали самыми популярными в России

Сочинские отели стали самыми популярными в стране Фото: sochi.ru

Самым популярным городом для бронирования отелей на октябрь стал курортный Сочи. Об этом сообщают результаты исследования крупного сервиса бронирования жилья.

Так, на сочинские отели пришлось 26% всех броней в России. При этом продолжительность отдыха в среднем составит восемь ночей, а стоимость – три тысячи рублей за одну ночь.

Серебро и бронзу в этом рейтинге взяли Санкт-Петербург с десятью процентами и Москва, процент броней которой равен шести. В топ-10 также вошли Анапа и Геленджик, эти города расположились на седьмом и десятом местах рейтинга.

Ранее мы сообщали, что туристический поток в Сочи составил 6 миллионов человек.