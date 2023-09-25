Сочинские медики совершили три тысячи выездов в труднодоступные села

На новых автомобилях медики выезжают в отдаленные села для оказания помощи. Фото: minzdravkk.ru

В Сочи медицинские работники произвели около трех тысяч выездов в труднодоступные населенные пункты с июня 2023 года. Существенно упростили задачу четыре новых автомобиля, которые Городская поликлиника №4 г. Сочи получила в начале лета.

«Из-за территориальной удаленности прикрепленных к поликлинике населенных пунктов, горных и грунтовых дорог врачам было сложно своевременно добираться до пациентов. Поэтому обновление автопарка поликлиники - это значительная помощь врачам и жителям района», - рассказала главный врач Городской поликлиники №4 города Сочи Ульяна Катриченко.

Пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края сообщает, что бригады скорой помощи отправлялись в отдаленные села 1,2 тысячи раз, а участковые врачи-терапевты - 1,8 тысячи раз.

Во время одного из выездов у одной из пациенток были обнаружены изменения в ЭКГ. Врачами тут же было принято решение экстренно госпитализировать женщину. На дежурном автомобиле пациентку оперативно доставили в больницу, где ей своевременно провели операцию и установили стент в коронарную артерию.