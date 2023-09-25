Новый кинотеатр находится в ТРЦ «Галерея» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый кинотеатр с 8 залами открыли в Краснодаре. Мультиплекс «КАРО 8 Краснодар» находится в ТРЦ «Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новый кинотеатр вмещает около тысячи человек. В помещении оформили арт-объекты и зону лектория. Здесь будут проходить встречи с создателями и ценителями кино, блогерами и критиками.

Зрителям предлагают полностью автоматизированную систему покупки билетов, кинобар самообслуживания. Отмечается, что в меню есть не только попкорн, но и здоровое питание, а также продукты для детей.

«По формату проект превосходит известные столичные площадки. Концепция отражает представление: кино – это и искусство, и развлечение», – отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

К слову, на Кубани поддерживают кинопроизводителей, которые снимают фильмы в регионе.

«Для них действует программа компенсации части затрат. За два года ее существования поддержку получили 15 кинокомпаний по 25 кинокартинам», – сказала первый замруководителя департамента инвестиций и развития МСП края Анастасия Шишмарева.

Всего на Кубани работают более 170 кинозалов.