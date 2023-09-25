Ветеран Надежда Шведова из Армавира отмечает 100-летний юбилей

Надежда Шведова Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Шведова из Армавира отмечает 100-летний юбилей. Жительницу региона поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

Надежда Сергеевна родилась в селе Отрадо-Ольгинском Гулькевичского района. В 1942 году она получила повестку на фронт. Училась в Грозном, в школе воздушных стрелков-радистов, после чего попала по распределению в Батуми.

«Там в должности командира отделения радистов служила в составе 352-го зенитно-артиллерийского полка. После Победы принимала участие в советско-японской войне», – написал глава региона в своем telegram-канале.

Надежду Шведову наградили орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

«Поздравляю Надежду Сергеевну с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа еще на долгие годы!» – сказал Вениамин Кондратьев.