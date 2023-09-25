В Сочи 25 сентября жители останутся без света из-за проведения срочных работ

Срочные работы на электрооборудовании проведут в Сочи. Фото: rosseti-kuban.ru

Жители некоторых улиц города останутся без электричества из-за проведения срочных работ на электрооборудовании. Отключения планируются с 7:00 до 17:00.

«Комсомолка» рассказывает, где в Сочи отключат свет.

Без электричества временно останутся Костромская, Колхозная, Воронежская, Щербиновская, Крупской, Просвещения, Ульянова, Кирова, Гвардейская, Каспийская, Урожайная (частично), Школьная, Кутаисская, Ворошиловградская (частично), переулки Белореченский и Нагорный.

В поселке Вардане-Верино отключение планируется на улицах Чайная, Табачная, Бестужева, Фурманова, Измайловская, Центральная, Южная, Звездная, Гвоздик, Тимирязева (частично), Восточная, №11, Высокогорная (частично), Абовяна, Волжская (частично), Фадеева (частично), Загородная (частично), а также в СНТ «Девяткапер», «Теплотехник», «Урожай», «Ветеран», «Дружба» и в переулках Западный, Абовяна, Совхозный, Табачный и Грушовый.

В поселке Нижняя Хобза электричества не будет в переулке Магнитогорском, в селе Детляжка - на Бюроканской, Октемберянской, Нижней и в переулке Пчелином.

Без света останутся жители села Волковка (улицы Космическая, Передовиков, Серебряная), села Вардане по улице Львовской (частично), поселка Лазаревское по улице Партизанской (частично).

Кроме того, отключение света будет произведено в поселках Харциз первый, Харциз второй и Солох-аул, а также в селе Отрадное.

При этом в пресс-службе «Россети Кубань» уточнили, что без света жители города останутся в разное время и лишь на несколько часов из обозначенного промежутка.

Ранее сообщалось, что в Сочи обновили подстанцию, которая обеспечивает энергией 30 тысяч жителей.